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Володин поручил комитету Госдумы взять на контроль ДТП с Ефремовым

Автомобиль Lada после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве
Автомобиль Lada после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», — заявил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2019 году депутаты приняли поправки, ужесточающие уголовную ответственность за пьяное вождение: такие ДТП были приравнены по строгости наказания к убийству. Так, за причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается лишение свободы до семи лет, если жертва погибла — до 12 лет.

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Фото: Роман Канащук / ТАСС

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром 9 июня он умер.

По данным ГУ МВД России по Москве, медицинское освидетельствование состояния Михаила Ефремова показало, что актер в момент ДТП был в состоянии сильного опьянения.

После смерти пострадавшего дело, заведенное против Ефремова, было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Вячеслав Володин, Госдума России, комитет, контроль, ДТП, Михаил Ефремов
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