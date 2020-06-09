Володин поручил комитету Госдумы взять на контроль ДТП с Ефремовым

Автомобиль Lada после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», — заявил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2019 году депутаты приняли поправки, ужесточающие уголовную ответственность за пьяное вождение: такие ДТП были приравнены по строгости наказания к убийству. Так, за причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается лишение свободы до семи лет, если жертва погибла — до 12 лет.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром 9 июня он умер.