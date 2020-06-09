Адвокат сообщил о признании Ефремовым вины в ДТП в Москве

Актер признал, что был за рулем автомобиля и виноват в аварии, сообщил защитник

Фото: Роман Канащук / ТАСС

Михаил Ефремов признал свою вину в дорожной аварии на Смоленской площади вечером 8 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката. Имени защитника актера агентство не приводит.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно, говорится в сообщении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Ефремов признал вину сразу же после столкновения на месте ДТП. «Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред, во время разговора с полицейскими», — уточнил собеседник агентства. По его словам, актер сам поехал на медосвидетельствование в наркологический центр. Экспертиза показала сильную степень опьянения, допросить Ефремова не представлялось возможным.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией по данному вопросу.