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Адвокат сообщил о признании Ефремовым вины в ДТП в Москве

Актер признал, что был за рулем автомобиля и виноват в аварии, сообщил защитник
Фото: Роман Канащук / ТАСС
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Михаил Ефремов признал свою вину в дорожной аварии на Смоленской площади вечером 8 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката. Имени защитника актера агентство не приводит.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно, говорится в сообщении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Ефремов признал вину сразу же после столкновения на месте ДТП. «Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред, во время разговора с полицейскими», — уточнил собеседник агентства. По его словам, актер сам поехал на медосвидетельствование в наркологический центр. Экспертиза показала сильную степень опьянения, допросить Ефремова не представлялось возможным.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией по данному вопросу.

Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии умер.

В связи с этим следователь УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы принял решение переквалифицировать обвинения в отношении Ефремова на более тяжкую часть статьи. «Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. «а» ч. 4 указанной статьи», — говорилось в сообщении пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер в больнице
Общество
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Сразу же после аварии уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. После переквалификации Ефремову грозит 12 лет заключения.

На время следствия Ефремова отпустили под подписку о невыезде, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Екатерина Костина
Теги: ДТП, Михаил Ефремов, признание вины
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