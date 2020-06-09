Сервис по доставке еды показал фото погибшего в ДТП с участием Ефремова

Фото: Роман Канащук / ТАСС

Компания «Деликатеска», где работал погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водитель фургона, опубликовала в Instagram его фотографию.

«Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CBNOhidqw70/

Сергею было 57 лет. Он проработал в компании более двух лет. В компании охарактеризовали погибшего как доброго, ответственного и трудолюбивого человека.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Ефремов управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee. Актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada. Его водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию. Утром 9 июня он умер.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Однако после смерти водителя Lada обвинение в отношении Ефремова переквалифицировали в другую часть — ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека).

Впоследствии Ефремова отпустили под подписку о невыезде.