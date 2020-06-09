СМИ узнали о подписке о невыезде для актера Михаила Ефремова после ДТП

Михаил Ефремов (Фото: vlad_zhen / Instagram)

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве с одним погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Он был отпущен под подписку о невыезде», — сообщил собеседник агентства.

О том, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока такая информация в пресс-службу не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.