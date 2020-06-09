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СМИ узнали о подписке о невыезде для актера Михаила Ефремова после ДТП

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: vlad_zhen / Instagram)

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве с одним погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Он был отпущен под подписку о невыезде», — сообщил собеседник агентства.

О том, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока такая информация в пресс-службу не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы
Общество

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. По информации РЕН ТВ, актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Выехав на полосу встречного движения, актер столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водителя отечественного автомобиля доставили в больницу. Мужчина умер утром 9 июня.

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в момент ДТП актер находится в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП столичная полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (причинение тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения).

После смерти водителя Lada в больнице следователь УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы принял решение о переквалификации обвинения в отношении Ефремова на более тяжкую часть статьи — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшую смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК).

Вторая часть 264 статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, четвертая — на срок от пяти до 12 лет.

Теги: Москва, актер, ДТП, подписка о невыезде, Михаил Ефремов
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