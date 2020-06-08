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Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы умер из-за коронавируса

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев (Фото: hramusp.ru)

В Москве умер заболевший короновирусной инфекцией настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению, у Васильева возникли осложнения, вызванные заболеванием, в связи с чем он умер 8 июня.

Рабочая группа при патриархе не раз сообщала о смерти от последствий COVID-19 священников и монахов. Так, в конце апреля из-за инфекции умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, в начале мая — почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит Иона. Позднее, 10 мая, стало известно о смерти настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерея Владимира Бушуева. На следующий день скончался настоятель храма апостола Петра в поселке Веселый Санкт-Петербурга протоиерей Александр Воскобойников.

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В начале июня московская патриархия сообщила, что с 6 июня все храмы столицы откроют для прихожан. В РПЦ напомнили о новых правилах посещения церквей. Так, прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.

Запрет на допуск граждан на территорию храмов и других церковных помещений действовал в Москве и области с 13 апреля. Столичные кладбища были закрыты для посещений с 9 апреля.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, настоятель, смерть
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