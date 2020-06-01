Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня

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Все московские храмы Русской православной церкви будут открыты для прихожан с 6 июня, а главные храмы — Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан со 2 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы патриархии.

«Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (1 человек на 4 кв. м)», — говорится в сообщении.

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