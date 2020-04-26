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В Курской области из-за коронавируса умер епископ

О смерти епископа стало известно от Курской епархии и Рыльского Свято-Никольского монастыря. Как сообщили в Московском патриархате, владыка Вениамин заразился коронавирусом и накануне в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Фото: patriarchia.ru)

В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на странице Курской епархии Русской православной церкви во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте Рыльского Свято-Никольского монастыря.

«Братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 26 апреля, около 14:00 в Курской областной инфекционной больнице в Бозе почил епископ Железногорский и Льговский Вениамин», — говорится в сообщении монастыря.

Ранее местная газета «Курьер» со ссылкой на пост в Instagram Рыльского Свято-Никольского монастыря сообщала, что епископ Вениамин заразился коронавирусом. В тяжелом состоянии с диагнозом двусторонняя пневмония он находился в реанимации областной инфекционной больницы им. Семашко. Позднее пост из Instagram монастыря был удален.

О смерти епископа позднее сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. В ней подтвердили, что отца Вениамина несколько дней назад госпитализировали. «Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

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Епископ Вениамин (Королев) родился 26 октября 1965 года. В 1990 году он окончил Орловское музыкальное училище и поступил в Орловский государственный институт искусства и культуры. Во время учебы в институте он также преподавал в детских школах искусств. Тогда же он был заместителем председателя приходского совета храма Архангела Михаила в Малоархангельске и нес послушание по организации строительства нового храма.

В 1997–1998 годы Вениамин был насельником Знаменского монастыря в Курске и восстанавливал переданный Курской епархии храм Ахтырской иконы Божией Матери. С апреля 2006 года по октябрь 2012-го являлся наместником Курской-Коренной пустыни.

С конца марта в России введен режим самоизоляции. 29 марта патриарх Кирилл попросил прихожан не слушать «неразумных священнослужителей», которые не считают нужным соблюдать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. РПЦ дала рекомендации проводить службы на Пасху без прихожан.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Курская область, епископ, смерть
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