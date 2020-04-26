В Курской области из-за коронавируса умер епископ

О смерти епископа стало известно от Курской епархии и Рыльского Свято-Никольского монастыря. Как сообщили в Московском патриархате, владыка Вениамин заразился коронавирусом и накануне в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Фото: patriarchia.ru)

В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на странице Курской епархии Русской православной церкви во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте Рыльского Свято-Никольского монастыря.

«Братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 26 апреля, около 14:00 в Курской областной инфекционной больнице в Бозе почил епископ Железногорский и Льговский Вениамин», — говорится в сообщении монастыря.

Ранее местная газета «Курьер» со ссылкой на пост в Instagram Рыльского Свято-Никольского монастыря сообщала, что епископ Вениамин заразился коронавирусом. В тяжелом состоянии с диагнозом двусторонняя пневмония он находился в реанимации областной инфекционной больницы им. Семашко. Позднее пост из Instagram монастыря был удален.

О смерти епископа позднее сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. В ней подтвердили, что отца Вениамина несколько дней назад госпитализировали. «Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.