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Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов

В ведомстве потребовали соблюдения социальной дистанции в религиозных учреждениях. Людям старше 65 лет рекомендовано не принимать участие в богослужениях
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ надзорного ведомства, возобновление служб во всех храмах будет проходить в три этапа. На каждом из них не рекомендуется участие в богослужениях и различных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, в храмах, мечетях и синагогах прихожане обязательно должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и находиться в масках. Надевать средства защиты рекомендуется и священнослужителям во время таинства исповеди.

Вне богослужений посещать храмы разрешат при стабилизации заболеваемости. Однако количество людей, которые одновременно смогут находиться в помещении, будет ограничено. В храмах площадью до 100 кв. м должны присутствовать не более двух человек, в храмах площадью от 100 до 400 кв. - пять человек, а площадью более 400 кв. метров - 10 человек. По мере снятия ограничительных мер в регионах эти параметры будут изменяться.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил агентству ТАСС, что рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси обсуждала предложенные рекомендации с Роспотребнадзором. «Они представляются вполне приемлемыми. В зависимости от того, какой этап сейчас в том или ином регионе, епархия по согласованию с местной властью будет вводить указанные меры», - сказал Легойда.

В различных регионах России введен запрет на допуск граждан на территорию храмов и других церковных помещений. Кроме того, патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями правил, направленных на противодействие распространению коронавируса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор, РПЦ
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