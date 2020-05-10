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Пандемия коронавируса ,  
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Настоятель Покровского храма в Москве умер из-за коронавируса

Владимир Бушуев
Владимир Бушуев (Фото: moseparh.ru)

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев умер в возрасте 67 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.

Бушуев ушел из жизни 9 мая. Его рукоположение состоялось в 1980 году, а в 1986 году Бушуева возвели в сан протоиерея. Настоятелем измайловского храма Покрова Пресвятой Богородицы он стал в 1998 году.

Ранее в апреле и мае заразились коронавирусом и умерли от COVID-19 несколько священнослужителей РПЦ. В конце апреля ушел из жизни 84-летний настоятель храма в Крылатском протоиерей Георгий Бреев. У него была двухсторонняя пневмония, но тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Протоиерея Смирнова госпитализировали с коронавирусом
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Протоиерей Димитрий Смирнов

Бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин) умер в Москве в ночь на 4 мая. У него пневмония развивалась на фоне подтвержденного COVID-19.

Также стало известно, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими неоднозначными высказываниями, был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Источник РБК в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, где Смирнов является настоятелем, сообщил, что у священника подтвержден COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, настоятель, храм, коронавирус
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