Настоятель Покровского храма в Москве умер из-за коронавируса

Владимир Бушуев (Фото: moseparh.ru)

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев умер в возрасте 67 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.

Бушуев ушел из жизни 9 мая. Его рукоположение состоялось в 1980 году, а в 1986 году Бушуева возвели в сан протоиерея. Настоятелем измайловского храма Покрова Пресвятой Богородицы он стал в 1998 году.

Ранее в апреле и мае заразились коронавирусом и умерли от COVID-19 несколько священнослужителей РПЦ. В конце апреля ушел из жизни 84-летний настоятель храма в Крылатском протоиерей Георгий Бреев. У него была двухсторонняя пневмония, но тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин) умер в Москве в ночь на 4 мая. У него пневмония развивалась на фоне подтвержденного COVID-19.