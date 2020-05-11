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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге умер настоятель храма апостола Петра

Настоятель храма апостола Петра в поселке Веселый Санкт-Петербурга протоирей Александр Воскобойников умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской епархии.

Отмечается, что протоирей скоропостижно скончался 9 мая. О причинах смерти не сообщается.

Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на три источника в петербургской митрополии, ранее Воскобойников был госпитализирован в одну из городских больниц с подозрением на пневмонию. Тесты на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

Один из собеседников издания сообщил, что в больнице у настоятеля храма выявили проблемы с сердцем. «Выводы о причине смерти будут сделаны по результатам вскрытия», — сказал собеседник.

Александр Воскобойников родился 7 ноября 1960 года в семье петербургского священника. После службы в армии окончил духовные семинарию и академию. В 1989 году был возведен в сан диакона. Служил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В том же году стал священником этого собора. Также служил в храме Смоленской иконы Божией Матери, был настоятелем Сампсониевского собора, храма великомученика Георгия Победоносца на Средней Рогатке. Настоятелем храма апостола Петра он стал в 2009 году. За усердное служение был награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви.

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4 мая от коронавируса в возрасте 78 лет умер бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Он скончался в больнице № 50 в Москве.

9 мая мая из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в московском районе Измайлово умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Бушуев. Ему было 67 лет.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Санкт-Петербург, настоятель, храм
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