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В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей

Священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков напомнил о новых правилах посещения церквей перед праздником Святой Троицы. Его слова передает «РИА Новости».

По новым правилам Роспотребнадзора молящиеся должны стоять на удалении друг от друга. Поэтому в внутрь храма попадут далеко не все. Например, в большой храм преподобного Сергия в Солнцево, разрешается пустить только 50 человек. Священник добавил, что придется отказаться от некоторых праздничных традиций. Так, не везде состоится крестный ход, а в некоторых общинах не будет совместной трапезы прихожан после службы.

«Мы готовимся к разным вариантам и просчитываем возможные условия для молитвы прихожан», — сказал священник.

Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Московские храмы открылись для граждан с 6 июня. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, согласно которым не рекомендуется участие в богослужениях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также прихожане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и находиться в масках.

Кроме того, будет ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться в помещении. На первом этапе снятия ограничений в храмах площадью до 100 кв. м должны присутствовать не более двух человек, в храмах площадью от 100 до 400 кв. м — пять человек, а площадью более 400 кв. м — десять человек.

Теги: РПЦ, священник, коронавирус
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