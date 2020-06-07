В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей

Священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков напомнил о новых правилах посещения церквей перед праздником Святой Троицы. Его слова передает «РИА Новости».

По новым правилам Роспотребнадзора молящиеся должны стоять на удалении друг от друга. Поэтому в внутрь храма попадут далеко не все. Например, в большой храм преподобного Сергия в Солнцево, разрешается пустить только 50 человек. Священник добавил, что придется отказаться от некоторых праздничных традиций. Так, не везде состоится крестный ход, а в некоторых общинах не будет совместной трапезы прихожан после службы.

«Мы готовимся к разным вариантам и просчитываем возможные условия для молитвы прихожан», — сказал священник.

Московские храмы открылись для граждан с 6 июня. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, согласно которым не рекомендуется участие в богослужениях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также прихожане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и находиться в масках.