В Москве вопреки запрету РПЦ для прихожан открыли Покровский монастырь

Покровский монастырь, Москва (Фото: pokrov-monastir.ru)

В Москве открыли для посетителей Покровский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Об этом РБК сообщил представитель монастыря.

«Мы открыты», — сказал представитель монастыря. По его словам, на службу в храм прихожан не допускают, однако разрешают посетить мощи Матроны.

«Сейчас в монастыре можно посетить мощи Матроны. По одному человеку в масках и перчатках подходят, после каждого человека протирается спиртом», — рассказали в монастыре.

Представитель уточнил, что за соблюдением норм следят паломницы, несущие послушание, и сестры. На вопрос, с чьего разрешения посетителей допустили к посещению мощей, в монастыре ответить затруднились и предложили отправить запрос.

РБК отправил запрос в Покровский монастырь и в пресс-службу РПЦ.