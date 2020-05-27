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В Москве вопреки запрету РПЦ для прихожан открыли Покровский монастырь

Покровский монастырь, Москва
Покровский монастырь, Москва (Фото: pokrov-monastir.ru)

В Москве открыли для посетителей Покровский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Об этом РБК сообщил представитель монастыря.

«Мы открыты», — сказал представитель монастыря. По его словам, на службу в храм прихожан не допускают, однако разрешают посетить мощи Матроны.

«Сейчас в монастыре можно посетить мощи Матроны. По одному человеку в масках и перчатках подходят, после каждого человека протирается спиртом», — рассказали в монастыре.

Представитель уточнил, что за соблюдением норм следят паломницы, несущие послушание, и сестры. На вопрос, с чьего разрешения посетителей допустили к посещению мощей, в монастыре ответить затруднились и предложили отправить запрос.

РБК отправил запрос в Покровский монастырь и в пресс-службу РПЦ.

В РПЦ заявили о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запрет на допуск граждан на территорию храмов и других церковных помещений действует в Москве и области с 13 апреля. Позднее его продлили с 29 апреля до особого указания, говорилось в циркулярном письме первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве от 27 апреля.

В конце марта патриарх Кирилл утвердил санитарные нормы для священников в связи с коронавиурсом. В частности, священникам предписали не давать прихожанам целовать себе руку, а все иконы, кресты и Евангелие протирать «после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора». Кроме того, перед каждой подачей вина причащающимся священнослужители должны протирать ложечку пропитанным спиртом платком, а при раздаче просфор надевать одноразовые перчатки.

Патриарх установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу
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Патриарх Кирилл

В конце апреля патриарх Кирилл напомнил священнослужителям Московской епархии, что священники несут личную ответственность за соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. Если неосторожность служителей церкви повлечет заражение человека и приведет к смерти, виновный может быть «привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности», говорилось в его распоряжении.

Мощи блаженной Матроны Московской — главная святыня Покровского женского монастыря. Святыня представляет собой серебряную раку (гробницу) с золочением. Мощи были перенесены в обитель в 1998 году.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: храм, пандемия, РПЦ, новости РБК
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