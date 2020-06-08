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Протесты в США ,  
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Редактор NYT уволился из-за статьи о силовом разгоне протестов в США

Джеймс Беннет
Джеймс Беннет (Фото: Larry Neumeister / AP)

Редактор раздела «Мнения» The New York Times Джеймс Беннет подал в отставку после публикации в газете авторской колонки сенатора-республиканца Тома Коттона, призвавшего силой разгонять протесты в США. Об этом сообщает само издание.

Публикация озаглавлена «Отправьте войска». Коттон написал, что эффективнее всего порядок на улицах США восстановит «подавляющая демонстрация силы». Сенатор призвал разогнать и задержать нарушителей закона. Он также отметил, что больше всего от насилия во время протестов пострадали американские полицейские и массовые беспорядки «не имеют ничего общего с Джорджем Флойдом». Коттон напомнил о существовании Закона о восстании (Insurrection Act), который позволяет президенту США использовать военных для усмирения беспорядков.

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«Материал, опубликованный в среду, вызвал гнев читателей и журналистов Times», — указало издание. NYT уточняет, что на прошедшем вслед за этим собрании сотрудников Беннет извинился за публикацию и признал, что она не соответствует стандартам, содержит фактические неточности и обладает «излишне резким тоном». Издатель AG Sulzberger посчитал, что редактор не сможет «провести команду через следующий этап изменений, который требуется».

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Как дополняет NYT, история Беннета стала не единственным подобным случаем. Ранее в отставку подал главный редактор популярной американской газеты The Philadelphia Inquirer. Причиной стала публикация статьи о негативном влиянии протестов на городскую инфраструктуру, первоначально озаглавленной «Buildings Matter, Too».

Джеймс Беннет занимал свой пост с 2016 года. Ранее, по сообщению NYT, он уже допускал несколько профессиональных ошибок. Например, весной 2019-го газета принесла извинения после появления антисемитской карикатуры на страницах международной версии издания.

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Протесты в США начались из-за смерти 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда после его жесткого задержания белыми полицейскими Миннеаполиса. Мирные демонстрации распространились за пределы одного штата, протестующие перешли к разграблению магазинов, в 40 городах вспыхнули массовые беспорядки.

По данным на 4 июня, в США пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из них были госпитализированы. В некоторых городах для наведения порядка использовали части Национальной гвардии, в том числе в Миннеаполисе и Вашингтоне. Власти Нью-Йорка отказались от предложения лидера США Дональда Трампа также направить в город солдат Нацгвардии.

Теги: NYTimes, США, массовые протесты
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