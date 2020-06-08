Редактор NYT уволился из-за статьи о силовом разгоне протестов в США

Джеймс Беннет (Фото: Larry Neumeister / AP)

Редактор раздела «Мнения» The New York Times Джеймс Беннет подал в отставку после публикации в газете авторской колонки сенатора-республиканца Тома Коттона, призвавшего силой разгонять протесты в США. Об этом сообщает само издание.

Публикация озаглавлена «Отправьте войска». Коттон написал, что эффективнее всего порядок на улицах США восстановит «подавляющая демонстрация силы». Сенатор призвал разогнать и задержать нарушителей закона. Он также отметил, что больше всего от насилия во время протестов пострадали американские полицейские и массовые беспорядки «не имеют ничего общего с Джорджем Флойдом». Коттон напомнил о существовании Закона о восстании (Insurrection Act), который позволяет президенту США использовать военных для усмирения беспорядков.

«Материал, опубликованный в среду, вызвал гнев читателей и журналистов Times», — указало издание. NYT уточняет, что на прошедшем вслед за этим собрании сотрудников Беннет извинился за публикацию и признал, что она не соответствует стандартам, содержит фактические неточности и обладает «излишне резким тоном». Издатель AG Sulzberger посчитал, что редактор не сможет «провести команду через следующий этап изменений, который требуется».