Трамп направил в Миннеаполис более 500 солдат Национальной гвардии

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В города Миннеаполис, Сент-Пол и ближайшие к ним населенные пункты (штат Миннесота) направлены более 500 бойцов Национальной гвардии США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской нацгвардии.

«Наша миссия — защищать жизни, охранять собственность и право на мирные демонстрации», — заявила нацгвардия. В сообщении уточняется, что ключевая задача солдат — обеспечение работы пожарной службы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, если «очень слабые» власти Миннеаполиса не возьмут ситуацию под контроль, он сам выполнит эту работу «правильно» и направит в город нацгвардию.

Причиной ввода войск национальной гвардии стали протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая его задержали в Миннеаполисе по подозрению в использовании фальшивых документов. Задержание попало на видео, на записи видно, что один из полицейских придавил горло Флойда коленом, спустя несколько часов афроамериканец умер в больнице. Всех полицейских, участвовавших в задержании, уволили.