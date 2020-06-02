Трамп похвалил себя за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе

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Сотрудники Национальной гвардии США и полиции провели «великолепную работу» по подавлению протестов в Миннеаполисе и в Вашингтоне, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. Кроме того, по словам президента США, поблагодарить за это необходимо и его самого.

«В округе Колумбия (Вашингтон. — РБК) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Великолепная работа, сделанная всеми. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис был великолепен (спасибо президенту Трампу!)», — написал он.

Президент США также в Twitter оценил происходящее в Нью-Йорке. По его словам, вчера был «плохой день для братьев Куомо» — губернатора штата Эндрю Куомо и его брата, журналиста CNN Криса Куомо.

В Нью-Йорке, по его словам, орудуют «мародеры, головорезы и радикальные левые», а губернатор отказался принять его предложение о подавлении беспорядков силами Национальной гвардии, из-за чего город был «разорван на куски». «Нью-Йорк, позови Национальную гвардию. Отморозки и мрази разрывают вас на части», — написал он.