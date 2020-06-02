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Политика ,  
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Трамп похвалил себя за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Сотрудники Национальной гвардии США и полиции провели «великолепную работу» по подавлению протестов в Миннеаполисе и в Вашингтоне, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. Кроме того, по словам президента США, поблагодарить за это необходимо и его самого.

«В округе Колумбия (Вашингтон. — РБК) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Великолепная работа, сделанная всеми. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис был великолепен (спасибо президенту Трампу!)», — написал он.

Президент США также в Twitter оценил происходящее в Нью-Йорке. По его словам, вчера был «плохой день для братьев Куомо» — губернатора штата Эндрю Куомо и его брата, журналиста CNN Криса Куомо.

В Нью-Йорке, по его словам, орудуют «мародеры, головорезы и радикальные левые», а губернатор отказался принять его предложение о подавлении беспорядков силами Национальной гвардии, из-за чего город был «разорван на куски». «Нью-Йорк, позови Национальную гвардию. Отморозки и мрази разрывают вас на части», — написал он.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество
Фото: Jim Bourg / Reuters

В США несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 46-летнего Флойда задержали 25 мая в Миннеаполисе по подозрению в использовании поддельных купюр. При задержании полицейский Дерек Шовин надавил ему коленом на горло, проигнорировав слова Флойда о том, что он не может дышать, это было запечатлено на видео. Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены, а Шовину предъявлено обвинение в убийстве.

В 40 городах США введен комендантский час, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне. За время протестов были задержаны более 4 тыс. человек.

Теги: сша, Дональд Трамп, протесты
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