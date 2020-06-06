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Протесты в США ,  
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Трюдо преклонил колено в память о Флойде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в центре Оттавы, передает издание The Globe and Mail.

Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с участниками акции Трюдо опустился на колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, говорится в публикации. Трюдо появился на акции в черной защитной маске, отмечает газета.

Также демонстрация против полицейской жестокости прошла в Торонто.В ней, по данным издания, приняли участие более тысячи человек.

Беспорядки в городах США. Главное
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С конца мая во многих крупных городах США идут протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и не обращал внимания на жалобы Флойда о том, что ему трудно дышать. Момент задержания попал на видео.

Вслед за протестами в США, которые переросли в погромы и поджоги, акции против полицейского произвола прошли в крупных европейских городах, а также в Турции и Австралии.

Теги: Джастин Трюдо, протесты, США
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