Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда

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Власти США, где идут массовые беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда «получают ровно то, что посеяли», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Вести.ру».

По словам Захаровой, американское руководство «продвигало идеи дестабилизации во всем мире», а также допускало «игру на внутренних противоречиях».

«США сеяли хаос и получили его у себя», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в американских городах начались после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после задержания полицейскими. В Сети появились кадры задержания, на которых видно, как один из полицейским давит коленом на горло Флойда и не обращает внимание на его крики о том, что он не может дышать.