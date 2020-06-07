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Протесты в США ,  
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Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда

Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images
Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images

Власти США, где идут массовые беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда «получают ровно то, что посеяли», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Вести.ру».

По словам Захаровой, американское руководство «продвигало идеи дестабилизации во всем мире», а также допускало «игру на внутренних противоречиях».

«США сеяли хаос и получили его у себя», — говорится в сообщении.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Массовые протесты в американских городах начались после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после задержания полицейскими. В Сети появились кадры задержания, на которых видно, как один из полицейским давит коленом на горло Флойда и не обращает внимание на его крики о том, что он не может дышать.

Протесты начались в Миннеаполисе, а затем охватили ряд крупных городов в США и привели к грабежам и столкновениям с полицией. Из-за беспорядков травмы получили 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из них попали в больницу, сообщил генпрокурор США Уильям Барр. В 40 городах, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне из-за протестов вводили комендантский час. Кроме того,в Вашингтоне для обеспечения порядка задействовали Национальную гвардию США.

Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона
Общество
Фото: Chip Somodevilla / Getty Image

Ранее 7 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что протестующих в Вашингтоне стало меньше и «там все под безупречным контролем». Из города начали выводить бойцов Нацгвардии.

Теги: США, беспорядки, протесты, хаос
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