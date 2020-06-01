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Протесты против действий полиции в США. Что важно знать

В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Шестой день по всей стране протестующие поджигают машины и здания, мародеры грабят магазины
Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

В понедельник, 1 июня, в США пошли шестые сутки массовых протестов и беспорядков. Только за выходные в стране были задержаны около 4100 человек, сообщило Associated Press. В разных штатах протестующие поджигают машины и здания, мародеры грабят магазины. Накал страстей и массовость протеста не ослабевают, но по сравнению с началом прошлой недели заметно жестче стала действовать полиция.

С чего все началось

Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Патруль вызвал продавец, который решил, что Флойд пытался расплатиться с ним поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.

При задержании Флойд просил отпустить его и жаловался: «Я не могу дышать» («I can't breath»). Эта фраза стала одним из главных лозунгов протеста. Задержание было снято сразу на несколько камер — прохожими и системой уличного видеонаблюдения. На съемке одного из очевидцев видно, что Флойд потерял сознание, еще когда лежал на асфальте.

Благодаря этой видеозаписи, за несколько часов ставшей вирусной, ситуация стала резонансной. Уже на следующий день всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Одному из них, Дереку Шовину, который стоял на шее Флойда, позднее предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В расследовании дела участвует ФБР. Остальным полицейским уголовное наказание пока не грозит.

26 мая на месте смерти Джорджа Флойда собралась многотысячная толпа. Она двинулась к Третьему участку полиции Миннеаполиса, расположенному в нескольких километрах, так как все четверо участвовавших в задержании Флойда полицейских приписаны к нему. Протестующие забросали участок камнями, разбив несколько окон. Полиция в ответ применила травматическое оружие и слезоточивый газ.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как протесты охватили всю страну

27 мая митинги в Миннеаполисе стали масштабнее. Тогда же некоторые из вышедших на улицы начали мародерствовать и грабить. В соцсетях распространились кадры, как десятки людей выносят товары из сетевого супермаркета Target. Из-за случаев мародерства сеть объявила о закрытии каждого десятого магазина в стране. За день и следующую ночь в городе и округе были разграблены уже более 30 магазинов. 28 мая протестующие сожгли Третий участок.

Смерть Джорджа Флойда, по мнению противников полиции, стоит в одном ряду с убийством при задержании других чернокожих. В 2013 году в США началась общественная кампания Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение»), активисты которой требуют справедливого расследования убийств полицейскими чернокожих и обращают внимание на непропорциональное насилие, применяемое к афроамериканцам полицейскими.

В эти же даты протест становился общенациональным. 27–28 мая митинги прошли в десятках городов — Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Мемфисе, Денвере, Коламбусе, Бостоне и других. Повсеместно выступления сопровождаются массовыми беспорядками, поджогами машин и магазинов, грабежами. Несколько десятков городов ввели комендантский час, губернаторы более половины штатов задействовали при наведении порядка национальную гвардию.

29 мая столкновения с полицией случились возле Белого дома в Вашингтоне. Президента Дональда Трампа в это время укрывали в бункере, сообщила в понедельник The New York Times. Со среды протесты идут и в крупнейшем городе США Нью-Йорке, а в воскресенье мародеры разгромили несколько магазинов в самом центре. «Безработица — бензин, а злоупотребление властью — спичка», — цитирует одного из протестующих The New York Times на месте разграбленной аптеки в Нижнем Манхэттене.

Почему полиция действует все жестче

Первые несколько дней полиция избегала применения силы. Однако к 29 мая ситуация изменилась. Полицейские повсеместно стали действовать заметно жестче, особенно в Миннеаполисе, где в первые дни беспорядков был разграблен и сожжен район вокруг Лейк-стрит, считавшийся визитной карточкой города. «Ситуация в Миннеаполисе больше не имеет вообще никакого отношения к убийству Джорджа Флойда. Она имеет отношение к нападению на гражданское общество, к внушению страха всему нашему великому городу и воспрепятствованию его работы», — заявил в пятницу губернатор штата Миннесота Тим Вальц.

Для разгона протестующих применяются резиновые и красящие пули, перцовые патроны, ручные перцовые баллончики, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Полиция неизбирательно стреляет по людям. Известно уже несколько десятков случаев, когда огонь открывали по журналистам. «Я освещала протесты в Фергюссоне, Миссури, Батон-Руже, Луизиане, Далласе и Лос-Анджелесе. Я также освещала действия американской армии в зонах конфликтов, включая Ирак и Афганистан. В меня никогда не стрелял полицейский до сегодняшнего дня», — написала корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиск, которую задело резиновой пулей в Миннеаполисе.

Резонанс также вызвала видеозапись, на которой полицейский патруль в Миннеаполисе обстреливает пулями с краской спокойно стоящих на крыльце дома людей. Один из полицейских сказал перед этим: «Пальни по ним» (Light 'em up).

В Бруклине полицейские на внедорожниках с места на небольшой скорости въехали в толпу протестующих. Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио осторожно заступился за местную полицию. «Мне бы хотелось, чтобы офицеры поступили как-то иначе, но давайте смотреть на ситуацию с самого начала. Протестующие, без всяких сомнений, не должны были окружать полицейскую машину», — прокомментировал он видеозапись. В воскресенье в городе во время протестов задержали его 25-летнюю дочь Кьяру.

Как реагировал Трамп

Трамп впервые прокомментировал видео задержания Флойда 27 мая. В этот момент он находился во Флориде, где должен был состояться позже отмененный запуск космического корабля Crew Dragon. Смерть Флойда он назвал весьма, весьма прискорбным событием и заявил, что ожидает по возвращении в Вашингтон увидеть полный отчет о произошедшем.

29 мая, когда протестующие сожгли полицейский участок, Трамп написал: «Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полный провал руководства. Либо очень слабый, радикально левый мэр Джейкоб Фрей соберется и вернет контроль над городом, либо я пошлю национальную гвардию и покажу, как надо. Эти ОТМОРОЗКИ оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать <...> если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять». Twitter скрыл этот твит, посчитав, что его содержание может содержать оправдание насилия.

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ
Политика
Дональд Трамп

30 мая президент заявил, что в беспорядках виноваты «радикальные левые» и так называемые антифа (антифашисты левого толка), а позднее добавил, что Соединенные Штаты должны признать их террористами. На пресс-конференции по итогам удачного пуска Crew Dragon 30 мая он в очередной раз осудил насилие и беспорядки и поддержал мирный протест. Смерть он назвал огромной трагедией, а также сказал, что она не должна никогда повториться: «Она наполнила американцев по всей стране ужасом, яростью и горем».

Как происходящее повлияет на выборы

До президентских выборов пять месяцев. По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 28 мая — на это время пришелся самый разгар протестов, — основной демократический кандидат Джо Байден обходит Дональда Трампа на 5,9% (48,4 против 42,5%). Некоторые опросы, например проведенный совместно газетой The Washington Post и телеканалом ABC News, показывают разрыв до 10%.

Трамп хвалит действия национальной гвардии и критикует губернаторов и мэров — демократов (губернатор Миннесоты тоже демократ). «Города, которыми управляют демократы, должны обратить внимание на то, как были остановлены левые анархисты-радикалы в Миннеаполисе вчера ночью. Национальная гвардия отлично поработала, ее следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно», — написал он 31 мая.

Байден призывает к умиротворению и обещает в случае победы наладить активный диалог с обществом о полицейском насилии и взаимоотношениях полиции с народом.

Чернокожие американцы составляют примерно 13% населения США, или около 9% электората. На выборах президента в 2016 году за Трампа проголосовали 8% чернокожих, за его соперницу, демократа Хиллари Клинтон — 89%, следует из экзитполов CNN в день голосования.

У Трампа крайне низкий процент сторонников среди афроамериканцев, Немногие колеблющиеся избиратели едва ли ожидали от него решения проблем чернокожей общины, а потому ситуация с протестами вряд ли серьезно ударит по политическим позициям республиканца, пояснил РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Что касается положения чернокожей общины в Америке, причины ее проблем уходят очень глубоко и связаны с трудностями в интеграции в общество, доступом и мотивацией к получению образования, успешной карьере. Решить эти проблемы не удавалось предыдущим администрациям, в том числе Барака Обамы», — отметил эксперт.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество
Фото: Jim Bourg / Reuters

В то же время до выборов 3 ноября ситуация еще может измениться, а главным фактором успеха станут не расовые отношения, а действия администрации в борьбе с COVID-19 и состояние экономики, уверен Гарбузов. Согласно данным Gallup, самыми важными проблемами в повестке страны граждане США считают эпидемиологическую ситуацию (40%), компетентность властей (24%) и экономическую ситуацию (16%), а расовые отношения в приоритете лишь у 4% респондентов.

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин
Теги: США, протесты, выборы президента
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