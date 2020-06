Протесты против действий полиции в США. Что важно знать

26 мая на месте смерти Джорджа Флойда собралась многотысячная толпа. Она двинулась к Третьему участку полиции Миннеаполиса, расположенному в нескольких километрах, так как все четверо участвовавших в задержании Флойда полицейских приписаны к нему. Протестующие забросали участок камнями, разбив несколько окон. Полиция в ответ применила травматическое оружие и слезоточивый газ.

Как протесты охватили всю страну

27 мая митинги в Миннеаполисе стали масштабнее. Тогда же некоторые из вышедших на улицы начали мародерствовать и грабить. В соцсетях распространились кадры, как десятки людей выносят товары из сетевого супермаркета Target. Из-за случаев мародерства сеть объявила о закрытии каждого десятого магазина в стране. За день и следующую ночь в городе и округе были разграблены уже более 30 магазинов. 28 мая протестующие сожгли Третий участок.

Смерть Джорджа Флойда, по мнению противников полиции, стоит в одном ряду с убийством при задержании других чернокожих. В 2013 году в США началась общественная кампания Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение»), активисты которой требуют справедливого расследования убийств полицейскими чернокожих и обращают внимание на непропорциональное насилие, применяемое к афроамериканцам полицейскими.

В эти же даты протест становился общенациональным. 27–28 мая митинги прошли в десятках городов — Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Мемфисе, Денвере, Коламбусе, Бостоне и других. Повсеместно выступления сопровождаются массовыми беспорядками, поджогами машин и магазинов, грабежами. Несколько десятков городов ввели комендантский час, губернаторы более половины штатов задействовали при наведении порядка национальную гвардию.

29 мая столкновения с полицией случились возле Белого дома в Вашингтоне. Президента Дональда Трампа в это время укрывали в бункере, сообщила в понедельник The New York Times. Со среды протесты идут и в крупнейшем городе США Нью-Йорке, а в воскресенье мародеры разгромили несколько магазинов в самом центре. «Безработица — бензин, а злоупотребление властью — спичка», — цитирует одного из протестующих The New York Times на месте разграбленной аптеки в Нижнем Манхэттене.

Почему полиция действует все жестче

Первые несколько дней полиция избегала применения силы. Однако к 29 мая ситуация изменилась. Полицейские повсеместно стали действовать заметно жестче, особенно в Миннеаполисе, где в первые дни беспорядков был разграблен и сожжен район вокруг Лейк-стрит, считавшийся визитной карточкой города. «Ситуация в Миннеаполисе больше не имеет вообще никакого отношения к убийству Джорджа Флойда. Она имеет отношение к нападению на гражданское общество, к внушению страха всему нашему великому городу и воспрепятствованию его работы», — заявил в пятницу губернатор штата Миннесота Тим Вальц.

Для разгона протестующих применяются резиновые и красящие пули, перцовые патроны, ручные перцовые баллончики, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Полиция неизбирательно стреляет по людям. Известно уже несколько десятков случаев, когда огонь открывали по журналистам. «Я освещала протесты в Фергюссоне, Миссури, Батон-Руже, Луизиане, Далласе и Лос-Анджелесе. Я также освещала действия американской армии в зонах конфликтов, включая Ирак и Афганистан. В меня никогда не стрелял полицейский до сегодняшнего дня», — написала корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиск, которую задело резиновой пулей в Миннеаполисе.

Резонанс также вызвала видеозапись, на которой полицейский патруль в Миннеаполисе обстреливает пулями с краской спокойно стоящих на крыльце дома людей. Один из полицейских сказал перед этим: «Пальни по ним» (Light 'em up).

В Бруклине полицейские на внедорожниках с места на небольшой скорости въехали в толпу протестующих. Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио осторожно заступился за местную полицию. «Мне бы хотелось, чтобы офицеры поступили как-то иначе, но давайте смотреть на ситуацию с самого начала. Протестующие, без всяких сомнений, не должны были окружать полицейскую машину», — прокомментировал он видеозапись. В воскресенье в городе во время протестов задержали его 25-летнюю дочь Кьяру.

Как реагировал Трамп

Трамп впервые прокомментировал видео задержания Флойда 27 мая. В этот момент он находился во Флориде, где должен был состояться позже отмененный запуск космического корабля Crew Dragon. Смерть Флойда он назвал весьма, весьма прискорбным событием и заявил, что ожидает по возвращении в Вашингтон увидеть полный отчет о произошедшем.

29 мая, когда протестующие сожгли полицейский участок, Трамп написал: «Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полный провал руководства. Либо очень слабый, радикально левый мэр Джейкоб Фрей соберется и вернет контроль над городом, либо я пошлю национальную гвардию и покажу, как надо. Эти ОТМОРОЗКИ оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать <...> если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять». Twitter скрыл этот твит, посчитав, что его содержание может содержать оправдание насилия.

30 мая президент заявил, что в беспорядках виноваты «радикальные левые» и так называемые антифа (антифашисты левого толка), а позднее добавил, что Соединенные Штаты должны признать их террористами. На пресс-конференции по итогам удачного пуска Crew Dragon 30 мая он в очередной раз осудил насилие и беспорядки и поддержал мирный протест. Смерть он назвал огромной трагедией, а также сказал, что она не должна никогда повториться: «Она наполнила американцев по всей стране ужасом, яростью и горем».

Как происходящее повлияет на выборы

До президентских выборов пять месяцев. По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 28 мая — на это время пришелся самый разгар протестов, — основной демократический кандидат Джо Байден обходит Дональда Трампа на 5,9% (48,4 против 42,5%). Некоторые опросы, например проведенный совместно газетой The Washington Post и телеканалом ABC News, показывают разрыв до 10%.

Трамп хвалит действия национальной гвардии и критикует губернаторов и мэров — демократов (губернатор Миннесоты тоже демократ). «Города, которыми управляют демократы, должны обратить внимание на то, как были остановлены левые анархисты-радикалы в Миннеаполисе вчера ночью. Национальная гвардия отлично поработала, ее следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно», — написал он 31 мая.

Байден призывает к умиротворению и обещает в случае победы наладить активный диалог с обществом о полицейском насилии и взаимоотношениях полиции с народом.

Чернокожие американцы составляют примерно 13% населения США, или около 9% электората. На выборах президента в 2016 году за Трампа проголосовали 8% чернокожих, за его соперницу, демократа Хиллари Клинтон — 89%, следует из экзитполов CNN в день голосования.

У Трампа крайне низкий процент сторонников среди афроамериканцев, Немногие колеблющиеся избиратели едва ли ожидали от него решения проблем чернокожей общины, а потому ситуация с протестами вряд ли серьезно ударит по политическим позициям республиканца, пояснил РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Что касается положения чернокожей общины в Америке, причины ее проблем уходят очень глубоко и связаны с трудностями в интеграции в общество, доступом и мотивацией к получению образования, успешной карьере. Решить эти проблемы не удавалось предыдущим администрациям, в том числе Барака Обамы», — отметил эксперт.

В то же время до выборов 3 ноября ситуация еще может измениться, а главным фактором успеха станут не расовые отношения, а действия администрации в борьбе с COVID-19 и состояние экономики, уверен Гарбузов. Согласно данным Gallup, самыми важными проблемами в повестке страны граждане США считают эпидемиологическую ситуацию (40%), компетентность властей (24%) и экономическую ситуацию (16%), а расовые отношения в приоритете лишь у 4% респондентов.