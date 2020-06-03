АР сообщило о минимум 11 погибших в ходе протестов в США

Они были из девяти городов, в том числе Миннеаполиса, где начались протесты. Также десятки человек получили ранения

Фото: Jae C. Hong / AP

В ходе протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, погибли не менее 11 человек, сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, они были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

Также десятки человек были ранены, сообщает издание.

АР собрало доступную информацию о людях, погибших во время протестов и опубликовало детали о том, кем они были при жизни. Так, в Луисвилле в перестрелке был убит владелец барбекю-ресторана Дэвид МакАти. Он погиб в тот момент, когда полиция и Национальная гвардия во время разгона толпы открыли огонь. Издание сообщает, что таким образом полиция отреагировала на выстрелы.

В Давенпорте умерли двое человек: 22-летняя Италия Келли, которая погибла в то время, когда покидала территорию протеста, также в отдельном инциденте погиб мужчина, тело которого обнаружили рядом с местом перестрелки, которая имела отношение к протесту, как полагает полиция.