Мадонна пришла на марш памяти Флойда в Лондоне на костылях

Британская певица Мадонна посетила прошедший 6 июня в Лондоне марш памяти погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Фото исполнительницы появилось, в том числе, в Twitter-аккаунте о событиях в мире поп-музыки Bops And Bangers. На кадрах с демонстрации видно, что Мадонна передвигается при помощи костылей.

Снимки подписаны фразой: «Мадонна получила множество травм во время недавнего тура, но не это помешало ей посетить марш в Лондоне».

Другие пользователи также выкладывали видео, на котором певица вместе с демонстрантами выкрикивала лозунги в поддержку прав темнокожего населения.