Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Общество, 08:05 Переболевший COVID-19 глава Тувы ввел карантин на территории республики Общество, 07:58 Мадонна пришла на марш памяти Флойда в Лондоне на костылях Общество, 07:22 Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне Общество, 07:04 Дожди разрушили два автомобильных моста в Красноярском крае Общество, 06:55 Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической опасностью Общество, 06:35 Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Политика, 06:29 В Подмосковье загорелся склад в киногородке Общество, 06:14 Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19 Общество, 05:48 Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США Политика, 05:34 «Роскосмос» запатентовал «ловушку» для космического мусора Технологии и медиа, 05:06 Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве Общество, 04:58 ФБР усмотрело признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке Общество, 04:39 В Белом доме заявили о доверии Трампа к главе Пентагона Эсперу Политика, 04:09
Протесты в США ,  
0 

Мадонна пришла на марш памяти Флойда в Лондоне на костылях

Британская певица Мадонна посетила прошедший 6 июня в Лондоне марш памяти погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Фото исполнительницы появилось, в том числе, в Twitter-аккаунте о событиях в мире поп-музыки Bops And Bangers. На кадрах с демонстрации видно, что Мадонна передвигается при помощи костылей.

Снимки подписаны фразой: «Мадонна получила множество травм во время недавнего тура, но не это помешало ей посетить марш в Лондоне».

Другие пользователи также выкладывали видео, на котором певица вместе с демонстрантами выкрикивала лозунги в поддержку прав темнокожего населения.

Ранее лондонская полиция сообщила, что в субботу в центре британской столицы прошел марш «Справедливость ради Джорджа Флойда». Однако к вечеру он перерос в массовые беспорядки, во время которых произошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

В результате десять полицейских получили травмы, женщина-офицер конной полиции упала с лошади, она находится в больнице. Всего за время протестов в Лондоне в последние дни пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.

Теги: Мадонна, протесты, Лондон
Материалы по теме
В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими
Общество
Бэнкси представил новую картину на тему протестов в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter