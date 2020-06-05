У депутата Госдумы Дмитрия Ионина диагностировали COVID-19

Дмитрий Ионин (Фото: ionindm / VK)

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил он РБК.

«Я заразился коронавирусом, был в 24-й горбольнице Екатеринбурга, делал анализ крови, обследовал легкие — поражение не более 5%», — сказал он.

Депутат добавил, что его направили на домашнее лечение на две недели, но он планирует работать удаленно.

5 июня число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс. человек, за сутки выявили 8,726 тыс. заразившихся. С начала пандемии в стране умерли 5528 заразившихся, выздоровели более 212,6 тыс. человек.