Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс.

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За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 449,8 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Новые случаи заражения за сутки зарегистрировали во всех российских регионах. Больше всего заболевших выявили в Москве — 1855 человек, следом за ней идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 762 и 378 человек соответственно. Сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается также в Нижегородской (330 заразившихся за сутки) и Свердловской (251) областях.

Без симптомов заболевание протекает у 37,1% новых заразившихся.

Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 449,8 тыс. случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 5528 заразившихся, выздоровели более 212,6 тыс. человек.