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Пандемия коронавируса ,  
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Володин назвал число заболевших COVID-19 среди депутатов Госдумы

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Пятеро депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во время пленарного заседания нижней палаты парламента ее спикер Вячеслав Володин.

«У нас с вами пять депутатов заболевших», — сказал Володин. По его словам, трое зараженных были госпитализированы, одного парламентария уже выписали. Два депутата проходят лечение от коронавируса на домашнем карантине.

Володин попросил депутатов соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не заболеть COVID-19.

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В начале мая стало известно, что коронавирусом заразилась депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по аграрным вопросам 58-летняя Светлана Максимова. Ранее ее госпитализировали с подозрением на ОРВИ. В апреле коронавирус подтвердили у депутата фракции КПРФ и председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и члена той же партии Дмитрия Новикова.

9 мая Совет Думы обязал депутатов во время заседаний носить медицинские маски и перчатки.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Госдума РФ, Вячеслав Володин
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