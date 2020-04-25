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Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

По словам парламентария, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя, а затем симптомы появились у самого Калашникова. Депутата госпитализировали
Леонид Калашников
Леонид Калашников (Фото: Марат Абулхатин / duma.gov.ru)

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.

«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

В конце марта Госдума организовала массовую проверку депутатов на заражение коронавирусом, так как они продолжили работать на своих рабочих местах. Проверка не выявила заражений среди парламентариев.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В середине апреля в нижней палате парламента провели повторную проверку депутатов. По словам советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой, это связано с необходимостью посещать пленарные заседания и ездить в избирательные округа, причем тесты организованы так, чтобы избежать скопления людей.

Вслед за Думой тестирование провели и в Совете Федерации: положительных результатов ни у кого не обнаружено.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 74,5 тыс. человек с подтвержденным заражением. Почти 40 тыс. из них находятся в Москве. С начала пандемии в стране умер 681 человек, за последние сутки скончались еще 66 — это рекордное количество больных.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Роман Кирьянов, Наталия Анисимова, Мария Лисицына
Теги: депутат, Госдума, коронавирус
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