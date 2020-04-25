Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

По словам парламентария, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя, а затем симптомы появились у самого Калашникова. Депутата госпитализировали

Леонид Калашников (Фото: Марат Абулхатин / duma.gov.ru)

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.

«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

В конце марта Госдума организовала массовую проверку депутатов на заражение коронавирусом, так как они продолжили работать на своих рабочих местах. Проверка не выявила заражений среди парламентариев.