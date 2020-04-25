Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19 Общество, 19:51 Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса Экономика, 19:39 СМИ узнали о намерении чемпиона мира участвовать в выборах президента СБР Спорт, 19:31 Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии Общество, 19:25 Акции «Ленты» год назад были на пике. Что с ними сейчас Quote, 19:25 Путин и Трамп назвали «дух Эльбы» примером сотрудничества и доверия Политика, 19:22 Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса Общество, 18:54 Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19 Общество, 18:49 Врачи оценили состояние госпитализированного экс-тренера ЦСКА Спорт, 18:45 Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Общество, 18:35 Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей Общество, 18:11 Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России Политика, 18:04 Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США Политика, 17:51 Власти Кузбасса объявили о ведении электронных пропусков с 5 мая Общество, 17:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19

Инфекцию нашли у депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. Ранее стало известно о заражении еще одного депутата той же фракции Леонида Калашникова
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Об этом депутат сообщил РБК.

«Увы, информация о моем заражении соответствует действительности, потому что есть тестирование, которое на это указало, и есть показания о двустороннем вирусном воспалении легких», — сказал Новиков. По его словам, он чувствует себя нормально. «Были скачки температуры, но в целом ничего страшного», — прокомментировал свое состояние Новиков.

Депутат сообщил, что не знает, от кого он мог заразиться. Новиков также добавил, что в последнее время он близко не контактировал ни с кем из коллег, последнее заседание Госдумы не посещал.

Это второй депутат, у которого подтвердили заражение COVID-19. Ранее в субботу стало известно о заболевании еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. У него также двустороннее воспаление легких.

Как рассказал Калашников, сначала инфекцию обнаружили у его водителя, после чего депутат ушел на карантин. Симптомы у него проявились в понедельник.

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Общество
Леонид Калашников

Как сообщил РБК источник в ФГБУ «Автобаза № 2», которое подведомственно Управделами президента, коронавирус подтвердился у четырех водителей. «Автобаза № 2» обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства и подразделения Фельдъегерской службы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что четверо заболевших — водители депутатов Госдумы. Среди них был водитель Калашникова, остальные трое не прикреплены к конкретным парламентариям.

Депутат Новиков в разговоре с РБК отметил, что постоянного водителя у него нет и за последнее время он ездил более чем с десятью шоферами. «Но в равной степени мог заразиться и во время похода в магазин, и от коллег, и от сотрудников аппарата», — сказал Новиков.

Госдума массово проверяла депутатов на заражение коронавирусом в конце марта, однако тогда не выявила ни у кого коронавируса. Повторную проверку в нижней палате парламента провели в середине апреля.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Лисицына, Дмитрий Серков
Теги: коронавирус, Госдума
Материалы по теме
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Общество
Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter