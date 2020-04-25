Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19

Инфекцию нашли у депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. Ранее стало известно о заражении еще одного депутата той же фракции Леонида Калашникова

Дмитрий Новиков (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Об этом депутат сообщил РБК.

«Увы, информация о моем заражении соответствует действительности, потому что есть тестирование, которое на это указало, и есть показания о двустороннем вирусном воспалении легких», — сказал Новиков. По его словам, он чувствует себя нормально. «Были скачки температуры, но в целом ничего страшного», — прокомментировал свое состояние Новиков.

Депутат сообщил, что не знает, от кого он мог заразиться. Новиков также добавил, что в последнее время он близко не контактировал ни с кем из коллег, последнее заседание Госдумы не посещал.

Это второй депутат, у которого подтвердили заражение COVID-19. Ранее в субботу стало известно о заболевании еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. У него также двустороннее воспаление легких.

Как рассказал Калашников, сначала инфекцию обнаружили у его водителя, после чего депутат ушел на карантин. Симптомы у него проявились в понедельник.