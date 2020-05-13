Один из авторов законопроекта о домашнем насилии, депутат Оксана Пушкина, заразилась коронавирусом. Она стала одним из пяти депутатов, заболевших COVID-19

Оксана Пушкина (Фото: opushkina / instagram)

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. О болезни она рассказала в своем Telegram-канале.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — сообщила она.

«Мне позвонили из Роспотребнадзора, мы же 10 мая, в мой день рождения, сдавали тесты всей Госдумой. Из симптомов у меня чуть заложен нос и нет обоняния, а так я чувствую себя хорошо», — подтвердила РБК Пушкина.

По мнению Пушкиной, она заразилась во время реализации проекта #МыВместе, в ходе которого активисты ОНФ доставляли больницам средства индивидуальной защиты.

«Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», — написала она в Telegram-канале.