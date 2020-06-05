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Авария с топливом в Норильске ,  
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Кремль прокомментировал призывы к национализации «Норникеля»

Норникель GMKN ₽20 380 +1,9% Купить

В Кремле не рассматривают вопросы возможной национализации «Норникеля» после аварии с утечкой топлива в Норильске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, нам совершенно неизвестно [о призывах к национализации], здесь вообще никакой темы для комментариев не существует», — сказал представитель Кремля. По его словам, в Кремле «не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил».

Бывший совладелец «Норникеля», бизнесмен Михаил Прохоров заявил об «огульных призывах к национализации крупнейшего частного предприятия». Он выразил уверенность, что Потанин предпримет правильные шаги, чтобы решить ситуацию с утечкой топлива.

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Прохоров назвал настораживающими процессы, которые происходят вокруг «Норникеля» сейчас. Призывы к национализации предприятий он также назвал угрозами российской экономике. К их числу бизнесмен отнес и «публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля», в том числе и владельца холдинга Владимира Потанина, на время расследования аварии.

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Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В итоге в близлежащие реки Далдыкан и Амбарная попало более 21 тыс. т дизельного топлива. Режим ЧС межмуниципального уровня в Норильске и на Таймыре ввели только 1 июня.

После инцидента были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 (загрязнение вод) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Минприроды сообщили, что на восстановление экологии загрязненного участка потребуется не меньше десяти лет.

Теги: Дмитрий Песков, «Норникель», Владимир Потанин
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