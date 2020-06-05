Кремль прокомментировал призывы к национализации «Норникеля»

В Кремле не рассматривают вопросы возможной национализации «Норникеля» после аварии с утечкой топлива в Норильске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, нам совершенно неизвестно [о призывах к национализации], здесь вообще никакой темы для комментариев не существует», — сказал представитель Кремля. По его словам, в Кремле «не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил».

Бывший совладелец «Норникеля», бизнесмен Михаил Прохоров заявил об «огульных призывах к национализации крупнейшего частного предприятия». Он выразил уверенность, что Потанин предпримет правильные шаги, чтобы решить ситуацию с утечкой топлива.

Прохоров назвал настораживающими процессы, которые происходят вокруг «Норникеля» сейчас. Призывы к национализации предприятий он также назвал угрозами российской экономике. К их числу бизнесмен отнес и «публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании».