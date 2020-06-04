Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске

Александр Якубовский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).

В обращении он утверждает, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала заявление о случившемся и «попытался преуменьшить масштабы аварии». По мнению депутата, это, «безусловно, увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики и сократило время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба территории». В частности, режим ЧС был введен в городе и на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района лишь 1 июня, спустя трое суток, тогда же начались спасательные мероприятия, указывает он в запросе.

О замалчивании информации о разливе топлива ранее заявляли краевые власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. МЧС узнало обо всем только спустя два дня, доложил глава МЧС Путину.

«Норникель» это опровергает. В первой половине дня 29 мая, через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру самой ТЭЦ, НТЭК передала информацию в единую дежурную диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска. Затем в течение часа сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России), утверждают в компании. «Информация о возгорании поступила утром 29 мая, и, по имеющимся у нас сведениям, последствий для электроснабжения потребителей не было», — сказал РБК представитель «Системного оператора».

«Президент [Владимир Путин] обратил внимание на расхождения в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего от МЧС, от губернатора (Красноярского края Александра Усса) и от менеджмента оператора», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин «даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину, были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию».