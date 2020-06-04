Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Соответствующее ходатайство ГБР удовлетворил Печерский районный суд Киева, сообщается на сайте бюро.

«4 июня 2020 года Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля», — указано в сообщении. «Допрос должен состояться в 11:00 10 июня 2020 года», — уточнило бюро.

Порошенко, как отмечает ГБР, проходит свидетелем в уголовном деле о незаконном провозе через украинскую границу 43 картин всемирно известных художников. По этому делу экс-президента Украины вызывали на допрос 26 мая, затем 29 мая, оба раза экс-президент Украины не явился.

Это не единственное уголовное дело, где фигурирует Порошенко. В октябре 2019-го глава Госбюро Роман Труба говорил, что Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам. В декабре 2019 года ГБР дополнительно возбудило против него уголовное дело по факту государственной измены при подписании минских соглашений в 2015-м. В январе бюро заявляло, что Порошенко проигнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам.