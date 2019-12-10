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Юрист сообщил об открытии против Порошенко уголовного дела о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании им минских соглашений. Об этом сообщил украинский юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в YouTube.

Речь идет о событиях февраля 2015 года, когда Порошенко прибыл в Минск с делегацией иностранных лидеров государств и дал указание на подписание соглашения, «в рамках которого любые изменения в Конституцию по поводу Донбасса, а также то, что касается местных выборов, должны согласовываться с лидерами оккупированных у Украины территорий (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. — РБК)».

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По словам Портнова, Порошенко осознавал, что воля лидеров самопровозглашенных республик зависит от воли Российской Федерации. При этом он подписал соглашение, по которому фактически отказался от государственной границы Украины. Юрист отметил, что дело было открыто по его личному заявлению.

Ранее в ноябре Госбюро предложило объявить Порошенко подозрение в совершении преступлений, подпадающих под две статьи УК Украины. Речь идет о ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Соответствующий проект был направлен в генпрокуратуру страны.

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1 октября в интервью ТСН директор ГБР Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды на Украине расследуют 12 уголовных дел. Бывший президент проходит по ним в качестве свидетеля. Все дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Теги: Петр Порошенко, госизмена, уголовное дело, минские соглашения
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