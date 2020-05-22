Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии на таможне 43 картин

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин, об этом говорится в сообщении ГБР.

Порошенко проходит по делу в качестве свидетеля, экс-президент должен прийти на допрос 26 мая. В ГБР уточнили, что речь идет о сокрытии от таможенного контроля 43 картин «всемирно известных художников».

В отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля, говорил в октябре прошлого года экс-глава Госбюро Роман Труба. Кроме того, в декабре ГБР возбудило уголовное дело против Порошенко о госизмене, а в апреле текущего года против экс-президента завели дело сразу по четырем статьям. Речь шла о возможных неправомерных действиях экс-президента и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

Несколько дней назад, 20 мая, СМИ сообщили, что против Порошенко завели дело о госизмене и злоупотреблении властью. Дело начали после обнародования записей, на которых Порошенко якобы обсуждает с Джо Байденом смену украинского правительства и генпрокурора взамен на «сильную мотивацию» в размере $1 млрд. Сам Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, а расследование является частью спецоперации Кремля против Украины.