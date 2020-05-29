Порошенко снова не пришел на допрос

Петр Порошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований», — сообщили в пресс-службе ведомства.

27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Порошенко проходит по делу в качестве свидетеля.

Он должен был прийти на допрос 29 мая в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) и дать показания «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которые могут причинить значительный вред общественным интересам».