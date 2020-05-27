Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

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Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины в Facebook.

Порошенко должен явиться на допрос 29 мая в 12:00 по местному времени. Отмечается, что он проходит по делу в качестве свидетеля и должен дать показания «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которые могут причинить значительный вред общественным интересам».

Кроме того, бывшего президента в этот же день вызывают на допрос по другому уголовному делу — о незаконной перевозке через украинскую границу 43 картин известных художников. В бюро уточнили, что данный вызов Порошенко повторный: он должен был явиться на допрос 26 мая, однако не сделал этого.

Государственное бюро расследований Украины завело дело о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента после того, как депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал так называемые пленки Порошенко и Байдена.