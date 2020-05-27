Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 14:59
В США от коронавируса умерли более 100 тыс. человек Общество, 23:46 В США отложили из-за погоды первый частный пилотируемый запуск в космос Технологии и медиа, 23:25 «Полюс» сообщил о повреждениях в палаточном лагере для вахтовиков с COVID Общество, 23:24 Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом Политика, 22:57 В Москве задержали адвоката из ОПГ по делу на 250 млн руб. Общество, 22:46 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 22:40 Сотрудники Тинькофф Банка останутся на удаленной работе до 1 августа Финансы, 22:37 Приготовления к запуску пилотируемого космического корабля Маска. Видео Общество, 22:22 В Москве выдали первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами Общество, 22:18 В Английской премьер-лиге выявили еще четыре случая заражения вирусом Спорт, 22:10 Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха Общество, 22:02 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 21:52 «Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» в чемпионате Германии Спорт, 21:37 Власти Москвы продлили рекомендацию воздержаться от посещения церквей Общество, 21:35
Новости без коронавируса ,  
0 

Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины в Facebook.

Порошенко должен явиться на допрос 29 мая в 12:00 по местному времени. Отмечается, что он проходит по делу в качестве свидетеля и должен дать показания «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которые могут причинить значительный вред общественным интересам».

СМИ узнали о расследовании на Украине возможной прослушки Порошенко
Политика
Джо Байден и Петр Порошенко

Кроме того, бывшего президента в этот же день вызывают на допрос по другому уголовному делу — о незаконной перевозке через украинскую границу 43 картин известных художников. В бюро уточнили, что данный вызов Порошенко повторный: он должен был явиться на допрос 26 мая, однако не сделал этого.

Государственное бюро расследований Украины завело дело о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента после того, как депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал так называемые пленки Порошенко и Байдена.

Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского
Политика
Петр Порошенко

На аудиозаписях люди с голосами, похожими на голоса бывших президента Украины и вице-президента США обсуждают смену правительства Арсения Яценюка, отставку экс-генпрокурора Владимира Шокина и взятку для Порошенко в размере $1 млрд.

После этого против Порошенко было возбуждено уголовное дело о госизмене. Бывший президент заявил, что опубликованные Деркачом аудиозаписи сфабрикованы.

Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, Украина
Материалы по теме
СМИ узнали о расследовании на Украине возможной прослушки Порошенко
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии на таможне 43 картин
Политика
Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter