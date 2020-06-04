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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности, передает Кремль.

«Ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил необходимость внимательно отслеживать обстановку с коронавирусом в каждом регионе страны и оперативно реагировать в случае изменения ситуации.

Путин направил военных для борьбы с COVID-19 в Забайкалье
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Так, Путин обратил внимание на сложную динамику распространения коронавируса в Забайкальском крае, в связи с чем поручил министру обороны России Сергею Шойгу развернуть в регионе госпиталь с необходимым оборудованием и специалистами для лечения больных COVID-19.

Глава государства напомнил об успешном опыте Минобороны, когда «в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах», где наблюдались вспышки заболеваемости.

Полевые госпитали и военные медицинские центры были развернуты в Дагестане, Красноярском крае, Калининградской, Мурманской и других областях.

В России, согласно последним данным, выявлено 441 108 случаев коронавируса, 204 623 человека выздоровели, общее число летальных случаев составляет 5384.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Россия, коронавирус, Владимир Путин
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