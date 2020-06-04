Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности, передает Кремль.

«Ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил необходимость внимательно отслеживать обстановку с коронавирусом в каждом регионе страны и оперативно реагировать в случае изменения ситуации.

Так, Путин обратил внимание на сложную динамику распространения коронавируса в Забайкальском крае, в связи с чем поручил министру обороны России Сергею Шойгу развернуть в регионе госпиталь с необходимым оборудованием и специалистами для лечения больных COVID-19.