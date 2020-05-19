В Красноярском крае развернули полевой госпиталь для больных с COVID-19

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули в Красноярском крае полевой мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Госпиталь на сто коек развернули в поселке Еруда Северо-Енисейского района. Он предназначен для лечения заболевших на одном из золотодобывающих предприятий района.

Госпиталь оборудовали лабораторией, отделением анестезиологии и реанимации, а также инфекционным отделением. В нем есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рентген-аппарат и УЗИ.

В Минобороны отметили, что госпиталь переправили в Красноярский край с помощью железнодорожного транспорта Кемеровской области и Алтайского края.