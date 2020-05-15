Шойгу доложил Путину о готовности 16 медцентров для больных COVID-19

Медицинский персонал Западного военного округа в многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде (Фото: Минобороны РФ)

Строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны для пациентов с коронавирусной инфекцией завершено. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах построено 16 многофункциональных медицинских центров», — заявил Шойгу, добавив, что госпитали рассчитаны на 1,6 тыс. пациентов и могут принимать, в том числе, и гражданское население.

По данным Минобороны, строительство ведомственных медцентров началось с 19 марта. Восемь из них были введены в эксплуатацию 30 апреля в Нижнем Новгороде, подмосковных Одинцово и Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

По словам Шойгу, 15 мая вводятся еще восемь центров в Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Пушкине, Севастополе, Калининграде, Хабаровске, Омске и Петропавловске-Камчатском.