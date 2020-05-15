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Шойгу доложил Путину о готовности 16 медцентров для больных COVID-19

Медицинский персонал Западного военного округа в многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде
Медицинский персонал Западного военного округа в многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде (Фото: Минобороны РФ)

Строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны для пациентов с коронавирусной инфекцией завершено. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах построено 16 многофункциональных медицинских центров», — заявил Шойгу, добавив, что госпитали рассчитаны на 1,6 тыс. пациентов и могут принимать, в том числе, и гражданское население.

По данным Минобороны, строительство ведомственных медцентров началось с 19 марта. Восемь из них были введены в эксплуатацию 30 апреля в Нижнем Новгороде, подмосковных Одинцово и Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

На строительство инфекционных центров Минобороны выделили 8,8 млрд руб.
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<p>Здание Министерства обороны&nbsp;России на Фрунзенской набережной, Москва</p>

По словам Шойгу, 15 мая вводятся еще восемь центров в Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Пушкине, Севастополе, Калининграде, Хабаровске, Омске и Петропавловске-Камчатском.

В конце марта правительство выделило из своего резервного фонда 8,8 млрд руб. на строительство инфекционных центров Минобороны. На эти деньги созданы модульные госпитали, которые можно быстро развернуть для оказания помощи пациентам из числа военнослужащих.

Теги: Сергей Шойгу, коронавирус, Владимир Путин
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