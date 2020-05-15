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Путин дал совет Шойгу по кандидатуре начальника госпиталя в Калинграде

Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу дал ему совет насчет кандидатуры начальника военного госпиталя в Калининграде. Это произошло в ходе видеоконференции с участием президента по поводу открытия ведомственных многофункциональных центров для помощи больным коронавирусом, трансляцию вел телеканал РБК.

В мероприятии, помимо президента и главы Минобороны, принимал участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, так как один из построенных Минобороны медцентров для борьбы с COVID-19 расположен на территории 1409-го военно-морского госпиталя в этом регионе.

Алиханов представил президенту временно исполняющего обязанности начальника медицинского учреждения, подполковника медицинской службы Ивана Каленова, и тот доложил президенту о ходе строительства ковид-центра.

После доклада Каленова, Путин уточнил, принимал ли он «лично, непосредственно» участие лично в создании этого нового центра. «Так точно», — ответил Каленов.

Шойгу доложил Путину о готовности 16 медцентров для больных COVID-19
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<p>Медицинский персонал Западного военного округа в&nbsp;многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде</p>

После этого Путин поинтересовался, как долго он находится в статусе временно-исполняющего обязанности начальника госпиталя, и Каленов ответил, что занимает эту должность семь суток. На вопрос президента о том, где его начальник, Каленов ответил: «Должность вакантна».

«Сергей Кужугетович, пора назначать», — обратился после этого Путин к министру обороны Сергею Шойгу. «Я услышал», — ответил ему глава ведомства.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Калинград, госпиталь
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