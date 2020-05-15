Путин дал совет Шойгу по кандидатуре начальника госпиталя в Калинграде

Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу дал ему совет насчет кандидатуры начальника военного госпиталя в Калининграде. Это произошло в ходе видеоконференции с участием президента по поводу открытия ведомственных многофункциональных центров для помощи больным коронавирусом, трансляцию вел телеканал РБК.

В мероприятии, помимо президента и главы Минобороны, принимал участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, так как один из построенных Минобороны медцентров для борьбы с COVID-19 расположен на территории 1409-го военно-морского госпиталя в этом регионе.

Алиханов представил президенту временно исполняющего обязанности начальника медицинского учреждения, подполковника медицинской службы Ивана Каленова, и тот доложил президенту о ходе строительства ковид-центра.

После доклада Каленова, Путин уточнил, принимал ли он «лично, непосредственно» участие лично в создании этого нового центра. «Так точно», — ответил Каленов.