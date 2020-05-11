Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

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Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, полевой госпиталь с необходимым количеством коек будет развернут за счет средств федерального бюджета.

Ответственными за реализацию поручения были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава МЧС России Евгений Зиничев. Они должны предоставить соответствующий доклад до 20 мая.

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