Пандемия коронавируса , 11 мая, 12:18
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Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, полевой госпиталь с необходимым количеством коек будет развернут за счет средств федерального бюджета.
Ответственными за реализацию поручения были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава МЧС России Евгений Зиничев. Они должны предоставить соответствующий доклад до 20 мая.
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