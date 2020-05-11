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Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, полевой госпиталь с необходимым количеством коек будет развернут за счет средств федерального бюджета.

Ответственными за реализацию поручения были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава МЧС России Евгений Зиничев. Они должны предоставить соответствующий доклад до 20 мая.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, поручение, госпиталь, Мурманская область, коронавирус
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