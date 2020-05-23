Военные развернули госпиталь в дагестанском Буйнакске для больных COVID

Военнослужащие Южного военного округа развернули и подготовили к приему пациентов с коронавирусом многопрофильный полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Госпиталь рассчитан на 100 мест. На его территории оборудовали несколько отделений, среди которых приемо-сортировочное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Кроме того, в госпитале есть отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, сообщили в министерстве.

«Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов», — уточнили в Минобороны. У врачей есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

В ближайшее время в Дагестане развернут второй полевой госпиталь на 100 коек, он будет находится в районе населенного пункта Ботлих, сообщили в Минобороны.