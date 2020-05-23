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Пандемия коронавируса ,  
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Военные развернули госпиталь в дагестанском Буйнакске для больных COVID

Военнослужащие Южного военного округа развернули и подготовили к приему пациентов с коронавирусом многопрофильный полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Госпиталь рассчитан на 100 мест. На его территории оборудовали несколько отделений, среди которых приемо-сортировочное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Кроме того, в госпитале есть отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, сообщили в министерстве.

«Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов», — уточнили в Минобороны. У врачей есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

В ближайшее время в Дагестане развернут второй полевой госпиталь на 100 коек, он будет находится в районе населенного пункта Ботлих, сообщили в Минобороны.

Путин поручил кабмину направить Дагестану средства для борьбы с COVID-19
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Республика Дагестан

Согласно последним данным федерального оперативного штаба, Дагестан находится на пятом место среди российских регионов по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В республике выявили 3 855 заболевших, из них 65 человек умерли.

17 мая глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в регионе от пневмонии и COVID-19 умерли 40 врачей. Еще более 13 тыс. жителей болеют коронавирусом и внебольничными пневмониями, отметил он. После этого, 18 мая, президент Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, по итогам которого подключил к борьбе с COVID-19 в регионе МЧС и Минобороны. 20 мая в регион для помощи в борьбе с вирусом также прибыла группа из шести врачей Минздрава.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дагестан, Минобороны
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