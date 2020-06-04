Путин направил военных для борьбы с COVID-19 в Забайкалье

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Забайкальскому краю необходима оперативная помощь из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства поручил Министерству обороны развернуть госпиталь в регионе. «Прошу министра обороны [Сергея Шойгу] незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае в Забайкалье», — заявил Путин.

По его словам, госпиталь должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом.

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