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На администратора «Омбудсмена полиции» завели два уголовных дела

Суд арестовал основателя группы Владимира Воронцова по делу о вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). МВД в пятницу сообщило, что на администратора паблика завели дела по ч. 1 ст. 163 и ч. 3 ст. 242 УК
Владимир Васенин
Владимир Васенин (Фото: МВД России)

В отношении мужчины, задержанного 7 мая в Москве, возбуждено еще одно уголовное дело по п. п. «а» и «б» части 3 статьи 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин. В сообщении МВД указано, что дело возбуждено в отношении «администратора интернет-сообщества». ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Васенина пишут, что речь о Владимире Воронцове, основателе проекта «Омбудсмен полиции». Его задержали 7 мая.

По словам Васенина, сначала 27 мая в отношении администратора паблика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК (вымогательство). В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, рассказал он. После этого он потребовал 30 тыс. руб., угрожая опубликовать видео в открытом доступе, и женщина перевела ему деньги, говорится в новом сообщении МВД.

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По результатам экспертизы опубликованные обвиняемым фотоматериалы признали порнографическими. Поэтому 28 мая следствие возбудило в отношении администратора группы еще одно уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что пока у него нет информации о возбуждении против его подзащитного уголовного дела о порнографии. «Очевидно, дело по вымогательству не имеет перспектив, поэтому сейчас пытаются создать другие дела, которые будут притягивать к Воронцову», — сказал юрист.

Тверской районный суд Москвы арестовал Худякова до 22 июля.

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского денег в обмен на «нераспространение фотографий личного характера». Тогда МВД говорило о сумме в 300 тыс. руб., а дело было заведено по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство в крупном размере). На следующий день его арестовали.

26 мая журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел на одиночный пикет около столичного здания ГУ МВД на Петровке, чтобы поддержать арестованных Воронцова и Худякова. Тверской суд Москвы отправил Азара под арест на 15 суток, признав его виновным в нарушении установленного порядка проведения пикета.

Авторы: Анастасия Курносова, Любовь Порываева
Теги: МВД, омбудсмен, уголовное дело, новости РБК
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