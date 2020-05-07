Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

Владимир Воронцов (Фото: vavorontsov / VK)

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы. По версии правоохранительных органов, он вымогал деньги »за нераспространение фотографий личного характера».

«Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», — сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин. По его словам, речь идет о сумме в 300 тыс. руб.

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