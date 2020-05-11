Адвокат сообщил о госпитализации основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Владимир Воронцов справа (Фото: mos_gorsud / Instagram)

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, арестованный по обвинению в вымогательстве, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

«Сегодня ночью в ИВС Владимиру Воронцову вызвали скорую, он был госпитализирован в 20-ю больницу, в хирургическое отделение», — сказал юрист.

Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц).

Утром 7 мая в дом к Воронцову пришли с обыском, после чего его задержали. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал основателя паблика «Омбудсмен полиции».