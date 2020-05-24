На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое уголовное дело

Следственные органы возбудили в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.



«22 мая 2020 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК России», — пояснил начальник пресс-службы столичного главка МВД России по Москве Владимир Васенин.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии.

Предварительно установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях с неустановленными лицами разместил фотографии женщины в данных группах. Доступ к просмотру снимков имели зарегистрированные участники этих групп.

В настоящее время один из подозреваемых к публикации снимков помещен в СИЗО по другому ранее предъявленному обвинению.

Адвокат Владимира Воронцова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что пока не получил постановление о возбуждении уголовного дела о порнографии.

«Насколько мне известно, дело возбудили не в отношении [Воронцова], а по факту. В понедельник у нас будет апелляция по мере пресечения, именно под этот день, видимо, пытаются найти хоть что-то, компрометирующее Владимира. Очевидно, дело по вымогательству не имеет перспектив, поэтому сейчас пытаются создать другие дела, которые будут притягивать к Воронцову», — сказал юрист.

7 мая Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. за «нераспространение фотографий личного характера». В отношении него также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК России («Вымогательство в крупном размере»). 8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Свою вину он не признал.

23 мая в квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» в сети «ВКонтакте» Игоря Худякова прошли обыски. Источник ТАСС отмечал, что обыск был связан с делом Владимира Воронцова.

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