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Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

В обращении к нации Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен достойно, с главным парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка». Перед тем как поздравить россиян, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне широко и торжественно, заявил в обращении к гражданам президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», — пообещал он.

Минобороны раскрыло состав авиагруппы на параде Победы в Москве
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Путин поздравил с праздником ветеранов и всех граждан страны. «Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. <...> Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — сказал он.

Нынешнее поколение будет равняться на стойкость и сплоченность ветеранов, заявил Путин. «Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее», — отметил президент.

«Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — заключил он.

Перед тем как выступить с обращением, Путин возложил букет к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этом году из-за эпидемии коронавируса власти отменили наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка», акция состоится в видеоформате. 9 мая в городах страны состоятся только авиапарад и праздничные салюты.

В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В начале апреля источники РБК, близкие к Минобороны, допускали, что торжества могут состояться осенью — в сентябре (годовщина окончания Второй мировой войны) или ноябре, в честь военного Парада 1941 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что новая дата проведения парада Победы будет определена с учетом динамики пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 8 мая в России подтверждено более 187,8 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 1723 человека.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, День Победы, 9 мая
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