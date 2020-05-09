Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

В обращении к нации Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен достойно, с главным парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка». Перед тем как поздравить россиян, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне широко и торжественно, заявил в обращении к гражданам президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», — пообещал он.

Путин поздравил с праздником ветеранов и всех граждан страны. «Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. <...> Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — сказал он.