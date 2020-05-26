Джонсон пригласил Путина поучаствовать в саммите по вакцинам от COVID-19

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите, посвященном разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает посольство Великобритании в Москве в Telegram.

Мероприятие Global Vaccine Summit 2020 в онлайн-формате организует правительство Соединенного Королевства 4 июня. Главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

Ранее замдиректора ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях появятся в начале апреля. По словам директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александра Гинцбурга, массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью. До этого президент Владимир Путин потребовал заранее оформить права страны на вакцину от COVID-19.

18 мая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении тестирования вакцины от COVID-19 на людях. До этого президент США Дональд Трамп не исключил, что вакцина против коронавируса будет бесплатной. В компании Johnson & Johnson заявили, что планируют выпустить около 1 млрд доз разрабатываемой ими вакцины. К клиническим испытаниям приступят в сентябре, а доступна вакцина будет в начале 2021 года.