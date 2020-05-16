Трамп не исключил возможность сделать вакцину против COVID-19 бесплатной

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сделать вакцину против коронавируса бесплатной. Об этом он сообщил во время брифинга, передает Reuters.

«На самом деле мы изучаем это», — ответил он на вопрос журналиста, будет ли вакцина бесплатной.

Трамп сообщал, что США могут разработать вакцину от вируса до конца года или раньше. По его словам, «дела идут очень хорошо».

Ранее в мае глава Johnson & Johnson Пол Стоффелс рассказал, что компания планирует выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году. Он сообщил, что клинические испытания должны начаться в сентябре 2020 года.