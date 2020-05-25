Глава Центра Гамалеи назвал возможный срок массовой вакцинации от COVID

Испытание вакцины на ее разработчиках показало, что после введения препарата у людей вырабатываются антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу

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У сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), которые согласились протестировать на себе разрабатываемую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2. Об этом заявил в эфире «Первого канала» директор НИЦЭМ Александр Гинцбург.

«У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал ученый (цитата по ТАСС).

22 мая Гинцбург рассказывал, что в результате испытаний вакцины, которые провели на себе сотрудники НИЦЭМ, у них не было выявлено никаких побочных эффектов.

Появление у принявших участие в испытаниях вакцины сотрудников НИЦЭМ защищающих от болезни антител дает надежду на скорое начало массовой вакцинации от COVID-19. По словам Гинцбурга, она может стартовать уже осенью.