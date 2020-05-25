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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи назвал возможный срок массовой вакцинации от COVID

Испытание вакцины на ее разработчиках показало, что после введения препарата у людей вырабатываются антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), которые согласились протестировать на себе разрабатываемую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2. Об этом заявил в эфире «Первого канала» директор НИЦЭМ Александр Гинцбург.

«У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал ученый (цитата по ТАСС).

22 мая Гинцбург рассказывал, что в результате испытаний вакцины, которые провели на себе сотрудники НИЦЭМ, у них не было выявлено никаких побочных эффектов.

Появление у принявших участие в испытаниях вакцины сотрудников НИЦЭМ защищающих от болезни антител дает надежду на скорое начало массовой вакцинации от COVID-19. По словам Гинцбурга, она может стартовать уже осенью.

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, 7–9 месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование», — пояснил глава НИЦЭМ.

Голикова сообщила о разработке в России 47 вакцин от COVID-19
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Голикова.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, угроза новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 сохранится до тех пор, пока не будет создана эффективно работающая вакцина.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров предупреждал, что процесс создания вакцины, действительно защищающей от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, может занять несколько лет.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина
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