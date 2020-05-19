Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 18 мая, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 18 мая, 14:14
Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в центральную Россию Общество, 07:34 В США протестировали вакцину от коронавируса на людях Общество, 07:12 МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг Технологии и медиа, 07:11 Московские таксисты назвали расходы на дезинфекцию машин Бизнес, 07:00 За год Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство Политика, 07:00 В Красноярском крае развернули полевой госпиталь для больных с COVID-19 Общество, 06:56 Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая Общество, 06:35 Власти продлили больничные для работающих пенсионеров до 29 мая Общество, 06:22 В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом Общество, 05:56 В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией Политика, 05:20 Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Бизнес, 05:15 Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Общество, 05:00 СМИ сообщили о заражении футболистов «Динамо» коронавирусом Спорт, 04:33 Ракета упала в районе «зеленой зоны» в Багдаде Общество, 04:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В США протестировали вакцину от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Об этом сообщается на сайте компании.

В Moderna отметили, что результаты клинических исследований пока промежуточные и касаются первой фазы тестирования. В компании заявили, что после приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины, сообщили в Moderna.

Материал дополняется.

Теги: США, вакцина, испытания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter