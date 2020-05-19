Пандемия коронавируса , 19 мая, 07:12
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В США протестировали вакцину от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Об этом сообщается на сайте компании.
В Moderna отметили, что результаты клинических исследований пока промежуточные и касаются первой фазы тестирования. В компании заявили, что после приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины, сообщили в Moderna.
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