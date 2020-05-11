Johnson & Johnson заявила о планах выпустить 1 млрд доз вакцины от COVID

В сентябре этого года компания намерена приступить к клиническим испытаниям, вакцина будет доступна для широкого использования в 2021 году

Компания Johnson & Johnson намерена выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.

Они будут доступны в 2021 году, уточнил Стоффелс. Специалисты компании планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре 2020 года.

Образцы вакцины могут быть доступны уже в этом году, отметил Стоффелс, однако их использование будет зависеть от решения властей США.

Он также отметил скорость, с которой коронавирус распространяется в мире и масштабы заражения и сообщил, что победить COVID-19 без эффективной вакцины вряд ли удастся.