Johnson & Johnson заявила о планах выпустить 1 млрд доз вакцины от COVID
Компания Johnson & Johnson намерена выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.
Они будут доступны в 2021 году, уточнил Стоффелс. Специалисты компании планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре 2020 года.
Образцы вакцины могут быть доступны уже в этом году, отметил Стоффелс, однако их использование будет зависеть от решения властей США.
Он также отметил скорость, с которой коронавирус распространяется в мире и масштабы заражения и сообщил, что победить COVID-19 без эффективной вакцины вряд ли удастся.