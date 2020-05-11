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Пандемия коронавируса ,  
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Johnson & Johnson заявила о планах выпустить 1 млрд доз вакцины от COVID

В сентябре этого года компания намерена приступить к клиническим испытаниям, вакцина будет доступна для широкого использования в 2021 году
Johnson & Johnson JNJ $148,77 +0,17% Купить

Компания Johnson & Johnson намерена выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.

Они будут доступны в 2021 году, уточнил Стоффелс. Специалисты компании планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре 2020 года.

Образцы вакцины могут быть доступны уже в этом году, отметил Стоффелс, однако их использование будет зависеть от решения властей США.

Он также отметил скорость, с которой коронавирус распространяется в мире и масштабы заражения и сообщил, что победить COVID-19 без эффективной вакцины вряд ли удастся.

Bloomberg узнал о планах США ускорить разработку вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Юрий Грипас / Abaca Press / Bloomberg

Таким образом Стоффелс прокомментировал более ранее высказывание президента США Дональда Трампа о том, что «без вакцины или с вакциной, но этот вирус уйдет». «Я думаю, мы очень хорошо работаем над вакциной, но с ней или без нее, этот вирус уйдет и мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Трамп.

Он также анонсировал создание вакцины от коронавируса в США до конца 2020 года. По словам президента, он не беспокоится о рисках для добровольцев, испытывающих препарат на себе, так как «они знают, на что идут и хотят помочь».

По данным Bloomberg, США планируют ускорить разработку вакцины: в случае успеха срок разработки будет сокращен с 12—18 месяцев до восьми. Для этого власти объединят разработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений.

По условиям проекта, к январю должны быть готовы 300 млн доз вакцины.

Согласно данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии заразились 1,3 млн человек, скончались 79,5 тыс.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина, Johnson & Johnson
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